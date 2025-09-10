Volleyball-WM: Jan Zimmermann – ein Regisseur, der gerne andere in Szene setzt

Jan Zimmermann ist der Zuspieler des deutschen Volleyball-Nationalteams. Bei der WM auf den Philippinen will der Ex-Stuttgarter seine Mannschaft aufs Podest führen.

Jan Zimmermann weiß, wie es sich anfühlt, wenn andere im Fokus stehen. Als die deutschen Volleyballer 2024 in Paris um eine Olympia-Medaille kämpften, gehörte er zwar zum Team, blieb aber ohne Einsatz. Auch jetzt bei der WM auf den Philippinen, die an diesem Freitag beginnt, zählt er nicht zu den großen Stars. Und trotzdem hat er in der deutschen Mannschaft eine enorm wichtige Rolle. Jan Zimmermann (32), der in Tübingen geboren wurde und einst für den TSV Georgii Allianz Stuttgart spielte, ist eine echte Führungskraft. Das liegt an seiner Position und seiner Erfahrung. Vor allem aber an seiner Persönlichkeit.

Jan Zimmermann hat schon viel erlebt im Volleyball. Seit 2014 ist er Teil des Nationalteams, bald wird er sein 200. Länderspiel machen. Zudem kam er nach seinen Anfangsjahren in Rottenburg und Stuttgart viel herum. Er war bei den besten deutschen Clubs in Friedrichshafen, Frankfurt und Berlin, spielte anschließend in Belgien, Italien und der Türkei. Nicht immer war er in seinen Clubs und in der Nationalmannschaft der erste Zuspieler, aber immer ein wichtiger Teil des Kaders. „Im Volleyball auf Top-Niveau gibt es überall eine hohe Leistungsdichte und große Konkurrenz“, sagt Jan Zimmermann, „umso mehr zählt, alles für die Mannschaft zu tun und zu geben.“ Unabhängig von eigenen Befindlichkeiten – die ohnehin oft unberechenbar sind.

Nicht nur ohne Kampa und Fromm: Großer Umbruch im deutschen Team

Die Olympischen Spiele in Paris, bei denen das deutsche Team in einem dramatischen Viertelfinale mit 2:3 am späteren Gold-Gewinner Frankreich scheiterte, werden für Jan Zimmermann unvergesslich bleiben: „Ich bin super dankbar, dass einer meiner Lebensträume wahr wurde. Es war ein unglaubliches Event, zu dem auch gehörte, dass bei uns ein ganz besonderes Teamgefühl herrschte.“ Dem, was nicht selten ist in olympischen Sportarten, der große Umbruch folgte. Bei der nun anstehenden WM im Großraum Manila ist nur noch die Hälfte des deutschen Olympia-Kaders dabei, unter anderem fehlen Lukas Kampa und Christian Fromm (zusammen 476 Länderspiele). Und auch die Rolle von Jan Zimmermann hat sich verändert: Er ist jetzt der erste Zuspieler.

Was ihn freut, bedeutet zugleich eine besondere Herausforderung. Denn er ist der Regisseur des deutschen Angriffs. Er entscheidet, welcher Angreifer wann den Ball bekommt, womit er eine entsprechend große Verantwortung hat. „Es ist eine große Aufgabe“, sagt Jan Zimmermann, um mit der Gelassenheit eines erfahrenen Nationalspielers hinzuzufügen: „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir einen Weg finden, als Team erfolgreich zu sein.“ Einfach wird das nicht.

Starke Gegner schon in der Gruppenphase

Deutschland ist zwar Achter der Weltrangliste und hat in der WM-Vorbereitung unter anderem Olympiasieger Frankreich sowie die starken US-Amerikaner geschlagen, es gab aber auch einige weniger gute Ergebnisse. Und eine Auslosung, die happig ist. In der Vorrundengruppe E trifft Deutschland zunächst auf Bulgarien (Samstag, 11.30 Uhr) und zum Abschluss auf den Weltranglistensiebten Slowenien (Mittwoch, 15 Uhr) – das sind zwei europäische Topteams. Obwohl gegen Chile (Montag, 7.30 Uhr) ein Pflichtsieg eingeplant ist, ist das Erreichen des Achtelfinales, in das die beiden Gruppenersten einziehen, keine Selbstverständlichkeit. Anschließend würde es wohl gegen die USA oder Kuba gehen. „Wir sind etwas weniger erfahren als früher, dafür unbeschwerter“, sagt Jan Zimmermann, „alles ist machbar. Aber alles wird schwierig.“ Was nichts an den Ambitionen ändert.

Deutschland gehört zwar nicht zu den Turnierfavoriten, die Spieler aber träumen von einer Medaille. „Es wäre ja sinnlos, als Ziel auszugeben, mit leeren Händen nach Hause zu fahren“, meint Jan Zimmermann. Wie erfolgreich das deutsche Team sein wird, hat auch mit einem Mann zu tun, der noch routinierter ist als der Zuspieler: Diagonalangreifer Georg Grozer (40) wird von seinen Kollegen zwar mittlerweile liebevoll „Opa“ gerufen, ist aber immer noch der Star der Mannschaft. „Er lebt Volleyball, ist durch seine Art und seinen Ehrgeiz enorm wichtig für uns“, sagt Jan Zimmermann, „wie er ein Team pushen kann, ist herausragend.“ Und womöglich ja sogar ein Modell für die Zukunft.

Georg Grozer („Wenn der Trainer mich nicht rauswirft, bleibe ich“) kann sich jedenfalls gut vorstellen, erst bei der WM auf dem Podest zu stehen und später als dann 43-Jähriger die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles zu spielen – am liebsten zusammen mit seiner Tochter Leana (18), die in der vergangenen Saison mit dem SSC Schwerin die Meisterschaft holte und längst auch deutsche Nationalspielerin ist. Ob Jan Zimmermann in drei Jahren in den USA ebenfalls noch dabei sein würde? Ausgeschlossen ist nichts. Gute Führungskräfte, die gerne andere in Szene setzen, sind schließlich immer gefragt.