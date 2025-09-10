Volleyball-WM: Jan Zimmermann – ein Regisseur, der gerne andere in Szene setzt

Jan Zimmermann ist der Zuspieler des deutschen Volleyball-Nationalteams. Bei der WM auf den Philippinen will der Ex-Stuttgarter seine Mannschaft aufs Podest führen.
Jan Zimmermann weiß, wie es sich anfühlt, wenn andere im Fokus stehen. Als die deutschen Volleyballer 2024 in Paris um eine Olympia-Medaille kämpften, gehörte er zwar zum Team, blieb aber ohne Einsatz. Auch jetzt bei der WM auf den Philippinen, die an diesem Freitag beginnt, zählt er nicht zu den großen Stars. Und trotzdem hat er in der deutschen Mannschaft eine enorm wichtige Rolle. Jan Zimmermann (32), der in Tübingen geboren wurde und einst für den TSV Georgii Allianz Stuttgart spielte, ist eine echte Führungskraft. Das liegt an seiner Position und seiner Erfahrung. Vor allem aber an seiner Persönlichkeit.