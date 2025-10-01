Volleyball: TSV Georgii Allianz: Schockunfall überschattet Einstand des neuen Trainers

Vaihinger Drittligist geht zum siebten Mal in Folge mit neuem Coach in die Saison. Reicht es endlich zur Konstanz? Und: Wie hielte es man diesmal mit der Dauerfrage aller Fragen?

Die Drittliga-Punkterunde beginnt erst am kommenden Wochenende, den ersten Schock des neuen Spieljahrs haben die Volleyballerinnen des TSV Georgii Allianz aber bereits hinter sich. Es war im August, und die Mannschaft war gerade erst in die Saisonvorbereitung eingestiegen, als die Schreckensnachricht kam: Schwerer Unfall in einem Zeltlager in Eislingen – ein im Sturm umstürzender Baum hatte die Teamkollegin Eva Herz unter sich begraben. Im Nachhinein muss man sagen, dass die 26-Jährige wohl noch Glück im Unglück hatte: Gebrochen hat sie sich „nur“ drei Rückenwirbel und ein Schulterblatt.

Klar ist damit allerdings: Für Herz ist nun erst einmal Reha statt Spielfeld angesagt. Und die Vaihingerinnen ihrerseits müssen in den nächsten Monaten ohne eine ihrer Leistungsträgerinnen auskommen. „Wir hoffen, dass sie zur Rückrunde wieder einsteigen kann“, sagt der Trainer Patrick Stähle mit Blick auf seine US-College-Liga-erfahrene Außenangreiferin. Bis dahin gilt es, umzuplanen, und steht der neue Coach gleich vor einem ersten Belastungstest.

Stähle also inzwischen. Mit der internen Beförderung des 35-Jährigen setzt sich an der Heßbrühlstraße eine eigentlich unliebsame Serie fort. Zugegangen ist es bei den Allianz-Frauen auf dem Trainerposten in den vergangenen Jahren wie in einer Drehtür am Flughafen. Ein stetes Kommen und Gehen. Seit 2019 ist von sechs Chefs respektive Chefgespannen an der Seitenlinie keiner länger als eine Saison geblieben. Der bislang letzte, Kim Luong, warf von sich aus die Brocken hin, weil ihm nach eigenem Bekunden die sportliche Perspektive fehlte. Die Entscheidung der Abteilungsverantwortlichen, wie schon in den Jahren zuvor auf ein etwaiges Zweitliga-Aufstiegsrecht zu verzichten, war für ihn das K.-o.-Argument.

Insofern galt in diesem Sommer abermals: der Nächste, bitte. Trainersuche, x-ter Teil. „Wir hatten eine lange Liste und haben bei sehr vielen potenziellen Kandidaten angefragt“, berichtet Stähle, der vor allem auch als sportlicher Leiter fungiert. Am Ende wurden die Optionen immer weniger und kam er selbst auf den Geschmack. Warum nicht den Doppeljob machen? Zumal es aus dem Mannschaftskreis einen entsprechenden Zuspruch gegeben habe. Und auch wenn Stähle damit einen Riesensprung wagt. Als Trainer verfügt er zwar über die B-Lizenz, Status „Leistungssport“, war aber bei den Aktiven bisher lediglich in der Landesliga engagiert. Eigene vierte Mannschaft, vier Spielklassen tiefer. „Ich will mich jetzt auch mal ein bisschen ausprobieren, ob das auf hohem Level passt“, sagt Stähle. Allemal hinterlegt ist der Wunsch nach endlich Konstanz und Stabilität auf dieser Position. Wird der vergleichsweise Nobody im Job nun zum Ersten, unter dem es mal wieder länger funktioniert?

Die beidseitige Schnupperphase seit dem Trainingsauftakt verlief jedenfalls viel versprechend. Als Vorteil erwies sich, dass Stähle auf einen weitgehend eingespielten Kader bauen kann. Nicht bloß eine Zweckgemeinschaft, sondern ein echtes Team. Außer dem Herz-Pech schmerzt lediglich der Ausstieg von Nadia Jäckle. Die Schlaggewalt der 1,88-Meter-Frau wird fehlen. Doch beinhaltet das Vaihinger Ensemble auch so noch über reichlich individuelle und höherklassig erprobte Qualität. Als herausragender Name ist etwa nach wie vor die Ex-National- und langjährige Profispielerin Magdalena Gryca dabei.

Die Annahme als Achillesferse

Insgesamt sieht Stähle die Mannschaft vor dem Start am Samstag gegen den TSV Auerbach (Hegelhalle, 19 Uhr) „schon sehr gut aufeinander abgestimmt“, die Neuzugänge inklusive, namentlich Mia Zorn (24, vom Oberliga-Meister TV Rottenburg), Noemi Blanke (19) und Gwen Szabo (18, beide vom Regionalligisten TSF Ditzingen). Mit dem Youngster-Trio erhöhen sich die Wechseloptionen. Zwischenfazit: Kaderbreite gut, Blockspiel gut, Wille und Kampfgeist gut. Was dem Coach hingegen „gerade etwas Bauchweh macht“, ist die Annahme. Diese stellte sich in den Tests als Achillesferse dar. Doch verbirgt sich dahinter eine Problematik, mit der auch andere noch zu kämpfen haben dürften: Seit dieser Saison kommt in der Liga eine neue Ballmarke zum Einsatz. Dies bedeutet: veränderte Flugeigenschaften des Spielgeräts.

Generell erwartet Stähle von den Seinen Eigenverantwortung im Spiel. Seine Devise lautet: „Ich will keine Marionetten auf dem Feld, die nur tun, was ich sage, sondern Spielerinnen, die mitdenken.“ Und, im gleichen Zuge: „Spielerinnen, die Spaß haben.“

Erneut vor der Aufstiegsfrage?

Eben den Spaß am Tun stellt der Trainer über einen sportlichen Leistungsdruck. „Wir betreiben Volleyball schon ambitioniert“, sagt er. Siehe Saisonziel. Dieses ist ein Platz unter den Top drei, nachdem die Seinen in den vergangenen Jahren auch schon Meister und Vizemeister waren. Einschränkendes Aber: „Es ist ein Hobby, das nicht in Stress ausarten soll.“ Womit sich dann in gewisser Weise ein Kreis schließt und man erneut zur Frage der Fragen kommt: Würden sie es dieses Mal tun? Was, wenn sich im Lauf der Runde erneut das leidige Thema „Aufstieg“ ergibt? Ein weiteres Mal abwinken und sich zufrieden geben mit dem, was man hat? Endstation Sehnsucht dritte Liga? Im Wissen, dass ein Mehr einen deutlich größeren finanziellen und zeitlichen Aufwand bedeutete. Oder mit gekitzeltem Ehrgeiz irgendwann doch diesen Schritt forcieren?

Stähles Antwort ist ein klares „Jein“. „Wir müssen da jetzt nichts vom Zaun brechen“, sagt er, schließt aber auch nichts aus. Mit dem August-Schock um seine Akteurin Eva Herz hat sich manches relativiert.

Eckdaten

Zugänge

Mia Zorn (TV Rottenburg), Noemi Blanke, Gwen Szabo (beide TSF Ditzingen).

Abgänge

Nadia Jäckle (eigene dritte Mannschaft sowie nun Jugendtrainerin im Verein), Lena Günther (SV Fellbach), Katharina Riegert (tritt kürzer/Ziel unbekannt).

Kader

Außenangriff:Annika Berndt, Noemi Blanke, Eva Herz, Mariela Paul, Melina Stängle; Diagonal: Magdalena Gryka, Katharina Hommel; Mittelblock: Kathrin Kleefisch, Leonie Maaß, Jasmin Trautmann, Mia Zorn; Zuspiel: Nele Borkenhagen, Sofie Zimmermann; Libera: Ida Bochert, Johanna Fischer, Gwen Szabo.

Trainer

Patrick Stähle (eigene vierte Mannschaft/zudem weiterhin sportlicher Leiter) für Kim Luong (ASV Botnang/Männer).

Spielstätte

Hegelhalle, Robert-Koch-Straße 90, 70563 Stuttgart (einzige Ausnahme: Heimspiel am 6. Dezember gegen TV Lebach in der Sporthalle Sillenbuch).

Saisonziel

ein Platz unter den Top drei (Platzierung in der vergangenen Saison: 4.).

Meistertipp

