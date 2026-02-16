Melina Stängle verbindet Sportgeist mit Kunst. Sie führt den Volleyball-Drittligisten TSV Georgii Allianz als Kapitänin aufs Feld und entwirft auch eigene Handtaschen und Schmuck.
Melina Stängle besticht auf und neben dem Volleyballfeld mit ihrer Kreativität. Die Außenangreiferin und Kapitänin des Drittligisten TSV Georgii Allianz ist hauptberufliche Designerin für einen Autozulieferer und hat sich zudem nebenbei ein eigenes Standbein mit selbst designten Taschen und Schmuck aufgebaut. „Als Außenangreiferin muss man bei sehr vielen verschiedenen Spielsituationen innerhalb weniger Sekunden reagieren, Muster erkennen oder eine clevere Lösung finden. Man muss nicht kreativ sein, aber in meinem Fall wirkt sich das schon positiv auf meine Art zu spielen aus“, erklärt Stängle.