Die Oberliga-Volleyballer des SV Fellbach starten mit einem nahezu unveränderten Kader am Sonntag mit eine Heimspiel in die neue Saison.
Die Oberliga-Volleyballer des SV Fellbach können auf eine recht erfolgreiche Spielzeit 2024/2025 zurückschauen. Zwar betrug der Rückstand auf den Spitzenreiter und Direktaufsteiger SSV Geißelhardt nach 18 Spielen elf Punkte, als Tabellenzweiter durfte das Team um den Trainer Alexander Vorsterman van Oijen aber zwei Aufstiegsspiele gegen den badischen Aufstiegsaspiranten Kleinsteinbach bestreiten und tat dies erfolgreich. Dass die Akteure in der am Sonntag (15 Uhr, Gäuäckerhalle II) mit dem Heimspiel gegen das Stützpunktteam VLW STPMa Friedrichshafen III beginnenden Saison erneut in der Oberliga antreten, ist der Tatsache geschuldet, dass einigen höherklassigeren Teams der finanzielle Sprung ins Oberhaus im Sommer missglückt war. Denn damit wurde kein weiterer Platz in der Regionalliga Süd frei. Nicht zuletzt deshalb peilen die Fellbacher, die in Ole Weidner nur einen einzigen Abgang zu verzeichnen haben, in der neuen Spielzeit den Direktaufstieg an.