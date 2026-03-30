Die Volleyballerinnen des SV Fellbach gewinnen zum Abschluss 3:2 und beenden die Regionalliga-Saison auf Platz vier.
Die Volleyballerinnen des SV Fellbach haben zum Abschluss der Runde noch einmal gewonnen – 3:2 (25:9, 20:25, 14:25, 25:15, 15:11) gegen den TV Rottenburg – und damit die Saison in der Regionalliga Süd mit 30 Punkten auf dem vierten Platz beendet. Meister und Aufsteiger in die dritte Liga Süd ist der TV Bretten (42 Zähler. In die Oberliga absteigen müssen derweil die TG Bad Waldsee (16 Punkte) und die TSG Reutlingen (15 Punkte).