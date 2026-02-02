Die Volleyballerinnen des SVF verlieren in der Regionalliga gleich zweimal – 2:3 gegen das Team der Volleyball Akademie und auch gegen den TV Bretten.
Es war ein intensives Wochenende für die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach. Denn für das Team um den Trainer Jonas Hanenberg standen gleich zwei Begegnungen im Terminkalender – die indes beide mit einer knappen Niederlage endeten. Nach dem 2:3 (24:26, 21:25, 25:16, 25:15, 7:15) am Samstag daheim gegen das Team der Volleyball Akademie Stuttgart folgte tags darauf erneut ein 2:3 (25:18, 25:21, 21:25, 16:25, 13:15) beim TV Bretten. In der Tabelle belegt der Fellbacher Verbund bei noch fünf ausstehenden Begegnungen den dritten Platz mit drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter FV Tübinger Modell. Das große Saisonziel haben die Spielerinnen allerdings erreicht. „Wir wollten einen Punkt besser sein als in der vergangenen Spielzeit, und das haben wir schon geschafft“, sagt Hanenberg. Nichtsdestotrotz hätte er die beiden jüngsten Begegnungen freilich gern gewonnen. Doch am Ende haben jeweils nur Nuancen das Pendel in die falsche Richtung ausschlagen lassen.