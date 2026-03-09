1 Der SVF-Trainer Jonas Hanenberg legt nach der Saison eine Pause ein. Foto: privat

Die SVF-Volleyballerinnen verlieren in der Regionalliga gegen die VSG Kleinsteinbach mit 1:3 und am Saisonende ihre Trainer.











Die Vorzeige-Volleyballerinnen des SV Fellbach warten in der Regionalliga nun schon seit fünf Spieltagen auf einen neuerlichen Sieg. Nachdem der Tabellenvierte um den Trainer Jonas Hanenberg zuletzt viermal mit 2:3 unterlegen war, setzte es am Samstag im Heimspiel gegen die VSG Kleinsteinbach eine 1:3-Niederlage. Die Partie indes war hart umkämpft und hätte auch die Fellbacherinnen als Sieger verdient gehabt. Drei der vier Sätze endeten mit 26:24, nur der zweite Durchgang ging mit drei Punkten Vorsprung an die Gäste (25:22).