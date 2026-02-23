Volleyball: SV Fellbach: Der Kopf spielt wieder nicht mit
Die Libera Nadine Rohde ist Fellbachs wertvollste Spielerin in der Partie gegen die DJK Schwäbisch Gmünd. Foto: Günter Schmid

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach verlieren bei der DJK Schwäbisch Gmünd mit 2:3 Sätzen.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach haben am Samstag das Spiel beim Tabellensechsten DJK Schwäbisch Gmünd um die Spielertrainerin und Ex-Fellbacherin Carmen Feistritzer verloren. Es war bereits die vierte 2:3-Niederlage nacheinander. Und einmal mehr lag es nicht am eigenen Volleyballspiel, sondern an der mentalen Schwäche insbesondere im fünften Satz. Diesen haben die Fellbacherinnen, die in der Libera Nadine Rohde ihre wertvollste Spielerin hatten, wieder deutlich mit 7:15 Punkten verloren.

 

Auf dem besten Weg, das Spiel mit 3:1 zu gewinnen

Dabei hatte der Trainer Jonas Hanenberg versucht, mit der Hereinnahme von Pauline Schlotfeldt, die bis dahin gar nicht gespielt hatte, und dem Wechsel von Anna Metzger auf die Diagonalposition, eine neue Situation zu schaffen, die auch den Druck nehmen sollte. „Es hat leider nicht funktioniert“, sagt der Coach. Dabei waren seine Spielerinnen nach verlorenem ersten Satz (18:25) auf dem besten Weg gewesen, die Partie mit 3:1 für sich zu entscheiden. Denn die Durchgänge zwei und drei dominierten sie beim 25:15 und 25:18 klar. „Da hatten wir super Phasen, der Rhythmus hat gestimmt“, sagt Hanenberg, der dann aber mit ansehen musste, wie die Seinen den vierten Satz ebenso deutlich mit 18:25 verloren geben mussten.

In der Tabelle ist der SVF Vierter

In der Tabelle belegt der SVF mit 28 Punkten den vierten Platz, der Spitzenreiter TV Bretten ist mit 34 Punkten bei noch drei ausstehenden Begegnungen nun aber schon deutlich enteilt. Das nächste Spiel bestreitet der SVF am Samstag, 7. März (20 Uhr, Gäuäckerhalle I) gegen die VSG Kleinsteinbach.

    SV Fellbach: Ahmann, Kraft, Javanshad, Ella Rohde, Stückelmaier, Schlotfeldt, Metzger, Eisele, Kössinger, Nadine Rohde, Günther, Lübke, Reichle, Machura.

 