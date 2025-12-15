Die Volleyballerinnen des SVF verlieren beim TV Rottenburg mit 2:3 nach Sätzen und gehen als Tabellenvierte der Regionalliga in die Weihnachtspause.
Auch wenn sich die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Fellbach am Samstagabend dem Tabellenzweiten TV Rottenburg mit 2:3 nach Sätzen geschlagen geben mussten (21:25, 26:24, 18:25, 25:21, 12:15), mischen sie weiterhin fleißig im vorderen Drittel des Klassements mit. Mit 18 Punkten belegt das Team um den Trainer Jonas Hanenberg den vierten Platz, punktgleich mit dem Dritten FV Tübinger Modell sowie mit zwei Punkten Rückstand auf die Rottenburgerinnen. Beide Teams haben aber jeweils ein Spiel mehr bestritten. An der Tabellenspitze steht die VSG Ettlingen/Rüppurr mit 21 Punkten, die wie der SVF erst neun Spiele bestritten hat. „Ich wusste, dass es in der Liga sehr eng zugehen wird. Es ist eine unglaubliche Leistungsdichte. Umso schöner, dass wir dabei sind. Die Konstanz in der Rückrunde wird aber entscheidend sein“, sagt der SVF-Coach.