Jubeln Stuttgarts Spielerinnen auch nach dem Supercup?

Es ist alles angerichtet für einen Volleyball-Festtag in der Porsche-Arena am späten Dienstag (17.15 Uhr). Das Supercupduell der Frauen zwischen dem Double-Gewinner Allianz MTV Stuttgart und dem Finalgegner SC Potsdam wird vor einer neuen Rekordkulisse für Frauen-Volleyball in Deutschland stattfinden. Der bisherige Bestwert lag bei 5392 Besuchern – aufgestellt beim vierten Play-off-Finale zwischen Stuttgart und dem Dresdner SC im Jahr 2016. Diese Marke wird nun deutlich übertroffen. „Es werden mehr als 6000 Zuschauer da sein, wir sind ausverkauft“, freut sich Geschäftsführer Aurel Irion. Sogar Tickets mit leichter Sichtbehinderung, die eigentlich gar nicht für den Verkauf vorgesehen waren, hätten Abnehmer gefunden.