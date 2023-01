So viel Allianz MTV Stuttgart steckt in der Bundesliga

14 Lara Berger (Mi.) vom Dresdner SC bei ihrer Rückkehr in die Scharrena. Welche früheren Stuttgarterinnen noch in der Bundesliga spielen, zeigen wir auf einen Klick in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Einige Spielerinnen, die in Stuttgart groß geworden sind, schlagen mittlerweile für die Konkurrenten des Meisters auf. Wir zeigen, welche früheren MTV-Volleyballerinnen diesen Weg gegangen sind.















Es war ein ganz besonderes Spiel für Lara Berger (21), von Nervosität aber ist bei der Volleyballerin nicht viel zu gesehen gewesen. Nach drei Jahren bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart kehrte die junge Diagonalangreiferin zuletzt mit ihrem neuen Verein Dresdner SC in die Scharrena zurück – und zeigte ihr großes Potenzial. Auch dank ihrer Angriffseffektivität gewannen die Gäste den ersten Satz. Doch es war auch zu sehen, was Lara Berger noch fehlt: Konstanz auf höchstem Niveau. Das passte zum Ergebnis, am Ende setzte sich der Meister klar mit 3:1 durch.

Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart steht nach dem Ende der Vorrunde auf Rang eins der Bundesliga-Tabelle, einen Punkt vor dem SC Potsdam. Das sind die Fakten. Was die Zahlen nicht ausdrücken können, sind die besonderen Konstellationen: Noch nie trafen die Stuttgarter Volleyballerinnen in der Bundesliga auf so viele frühere Teamkolleginnen. In Lara Berger (21/Dresdner SC), Hester Jasper (21/SC Potsdam) und Helena Dornheim (18/Ladies in Black Aachen) verlor der MTV allein im Sommer 2022 ein Trio, das bei anderen Clubs bessere persönliche Perspektiven sah. In unserer Bildergalerie zeigen wir alle Spielerinnen und Trainer, die einst in der Scharrena aktiv waren und nun auf der anderen Seite des Netzes stehen. Motto: So viel Allianz MTV Stuttgart steckt in der Volleyball-Bundesliga. Viel Spaß beim Durchklicken!