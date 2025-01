Volleyball Regionalliga: Wundertüte TSF Ditzingen zeigt sich in Topform

1 Melina Becker (Mi./ mit Babette Rauscher) wurde in Kleinsteinbach zur wertvollsten Spielerin der TSF Ditzingen gewählt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Regionalliga-Volleyballerinnen der TSF Ditzingen schwanken in ihren Leistungen – am Sonntag lassen der VSG Kleinsteinbach beim 3:0-Erfolg nicht die Spur einer Chance.











Die TSF Ditzingen waren mit drei Siegen in Folge in diese Regionalliga-Saison gestartet, doch danach glichen die Leistungen der Volleyballerinnen häufig der Stimmung eines launischen Menschen – mal wurden gut aufgelegt Siege gefeiert, aber dann gab es auch wieder Tiefpunkte, an denen so gut wie nichts zusammenlief. Kurzum: Die TSF-Volleyballerinnen sind eine Wundertüte.