Volleyball Regionalliga: TSF Ditzingen suchen und finden die Siegerstraße

1 Vor allem im zweiten Satz hatten die Spielerinnen der TSF Ditzingen große Probleme beim eigenen Aufschlag – zum Sieg reichte es dennoch. Foto: Andreas Gorr

Die Regionalliga-Volleyballerinnen der TSF Ditzingen schlagen den SV Fellbach mit 3:1 – doch bis sie den Weg auf die Siegerstraße finden, vergeht einige Zeit.











Die abwechslungsreiche Saison der Volleyballerinnen der TSF Ditzingen geht weiter: Nach zwei Niederlage in Folge hat der Regionalligist wieder den zweiten Erfolg in Serie verbucht – im Verfolgerduell schlugen die TSF den SV Fellbach mit 3:1 (23:25 25:20 25:19 25:22) und rückten auf Platz zwei vor. „Das ist ein netter Tabellenrang, der gefällt uns“, sagte Spielführerin Ute Busch, „dieser Platz wird aber hart umkämpft werden.“ An der Spitze der Liga thront das nach sieben Spielen noch immer ungeschlagene Team von FT 1844 Freiburg.