Volleyball Regionalliga: TSF Ditzingen stürzen ab auf einen Abstiegsplatz

Die Volleyball-Frauen aus Ditzingen verlieren beim TV Bretten und stehen nun auf einem Abstiegsplatz. Am Sonntag muss das Team im Kellerduell gegen Bad Waldsee unbedingt liefern.
Die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen sind in der Regionalliga auf einen Abstiegsplatz gerutscht: Nach der 1:3(12:25, 27:25, 18:25, 18:25)-Niederlage beim TV Bretten steht das Team um Kapitänin Ute Busch auf Platz neun. Die letzten beiden Clubs der Elfer-Liga steigen ab, wobei das Stützpunktteam Stuttgart nicht abstiegen kann. Ans rettende Ufer fehlen drei Punkte.