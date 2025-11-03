Volleyball Regionalliga: TSF Ditzingen schlittern in eine Mini-Krise

Der Regionalligist kassiert beim 1:3 gegen den SV Fellbach die dritte Niederlage in Folge – und steht nur noch einen Punkt vor den Abstiegsplätzen. Es nahen die Wochen der Wahrheit.
Es guter Start in die Saison, so eine Faustregel im Sport, ist wichtig. Das mag zutreffen, ein guter Start ist aber nicht alles. Ein Beispiel dafür gegen die TSF Ditzingen. Die Volleyballerinnen sind zwar mit zwei Siegen in die Regionalliga gestartet, doch nun haben sie bereits die dritte Niederlage in Folge kassiert.