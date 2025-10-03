Großer Umbruch beim Volleyball-Regionalligisten mit sechs Ab- und vier Zugängen. Saisonstart am Sonntag in eigener Halle gegen Absteiger DJK Schwäbisch Hall.
Bei den Volleyballerinnen der TSF Ditzingen hat sich im Kader einiges bewegt in der Sommerpause: Sechs Spielerinnen haben den Regionalligisten verlassen, vier sind neu im Kader. „Wir sind sehr zufrieden damit, wie das Team jetzt aussieht“, sagt Kapitänin Ute Busch vor dem Saisonstart an diesem Sonntag (15 Uhr) in eigener Halle gegen DJK Schwäbisch Gmünd.