Der Regionalligist aus Ditzingen unterliegt im letzten Saisonspiel mit 2:3 beim Absteiger TG Bad Waldsee. Dennoch zieht Madeleine Steinbock eine weitgehend positive Bilanz.

Der Saisonabschluss hätte erfreulicher sein können: Die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen gehen mit einer 2:3(25:23, 16:25, 21:25, 25:23, 14:16)-Niederlage aus der Regionalliga-Runde. „Klar wäre ein Sieg schöner gewesen“, sagte Libera Madeleine Steinbock, „dass wir beim 13:13 im Tiebreak doch noch verloren haben, tut schon ein bisschen weh.“

Passiert ist in dem Spiel, in dem es fast nur noch um die Ehre ging, freilich nichts – die TSF standen längst im gesicherten Mittelfeld, die TG war bereits abgestiegen. Die Ditzingerinnen belegen in der Schlussabrechnung Rang fünf. „Damit können wir sehr gut leben“, sagte Madeleine Steinbock.

Auf eine Pleitenserie folgt ein Siegeszug

Das Saisonziel wurde erfüllt, es lautete Nicht-Abstieg – dennoch war die Runde mit zehn Siegen und neun Niederlagen eine Sportreise mit Höhen und Tiefen. Nach einem ordentlichen Start folgte eine schwarze Serie mit nur einem Sieg aus sechs Partien, so geisterte Anfang Dezember das Abstiegsgespenst durch die Kabine der TSF.

Spielführerin und Diagonalangreiferin Ute Busch (hi.) fehlte den TSF in einigen Partien schmerzlich. Foto: Andreas Gorr

In einer Krisensitzung kam es zur Aussprache zwischen Spielerinnen und Trainerteam. „Das war wichtig“, erzählte Steinbock, „dabei wurde viele Unstimmigkeiten ausgeräumt – und wir haben als Team wieder zusammen gefunden.“ Einigkeit macht stark: Die TSF feierten sechs Siege in Serie, damit waren die bösen Geister bis März endgültig ausgetrieben.

Die Pleitenserie ist zu erklären: Die neu formierte Mannschaft mit den Neuzugängen Nina Berberich, Samira Rhattas, Nina Gminder und Sandra Kourlos musste sich erst finden. Zudem fehlte eine gelernte Zuspielerin – Rika Wiedemann wurde eilig umgeschult, doch auch sie benötigte Zeit, sich in dieser zentralen Rolle im Volleyball zu finden. Es dauerte, bis bei den TSF schließlich das eine Rädchen ins andere griff.

Rika Wiedemann (li.) wurde zur Zuspielerin umgeschult und fand sich zunehmend gut in der Rolle zurecht. Foto: Andreas Gorr

Darüber hinaus fehlten immer wieder zwei Korsettstangen der Mannschaft. Die routinierte Lyubka Rund fiel wegen einer Fingerverletzung lange aus, Spielführerin Ute Busch machte immer wieder der Rücken zu schaffen. „Da fehlten der Mannschaft oft zwei wichtige Spielerinnen“, betonte Madeleine Steinbock, die den Mittelangreiferinnen Lisa Köck, Sandra Kourlos und Nina Berberich eine stabile Blockarbeit bescheinigte. Lediglich in der Annahme sei die Leistung der TSF noch deutlich ausbaufähig.

Unsere Empfehlung für Sie Volleyball TSF Ditzingen Kapitänin Ute Busch zieht es in Richtung Seidenstraße Die Kapitänin der TSF Ditzingen hat gegen die TSG Reutlingen ihr vorerst letztes Spiel in der Volleyball-Regionalliga bestritten. Sie begibt sich auf eine große Reise.

Saison beendet, die neue Spielzeit zieht bereits am Horizont herauf. Außer dem Abgang von Kapitänin Ute Busch, die sich auf einer ausgedehnten Reise befindet, hat noch keine Akteurin ihren Abschied bekannt gegeben. „Die Mannschaft harmoniert“, sagte Madeleine Steinbock, „ich hoffe, sie bleibt weiter so zusammen.“