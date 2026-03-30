Der Regionalligist aus Ditzingen unterliegt im letzten Saisonspiel mit 2:3 beim Absteiger TG Bad Waldsee. Dennoch zieht Madeleine Steinbock eine weitgehend positive Bilanz.
Der Saisonabschluss hätte erfreulicher sein können: Die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen gehen mit einer 2:3(25:23, 16:25, 21:25, 25:23, 14:16)-Niederlage aus der Regionalliga-Runde. „Klar wäre ein Sieg schöner gewesen“, sagte Libera Madeleine Steinbock, „dass wir beim 13:13 im Tiebreak doch noch verloren haben, tut schon ein bisschen weh.“