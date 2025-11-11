Die TSF Ditzingen drehen eine fast schon verlorene Partie beim FV Tübinger Modell zu einem 3:2-Erfolg – obwohl die wichtigen Stammkräfte Ute Busch und Lyubka Rund fehlen.
Die Volleyballerinnen der TSF Ditzingen haben ihre Talfahrt gestoppt: Der Regionalligist schlug den FV Tübinger Modell in einer beinahe zweistündigen Partie in dessen Halle mit 3:2 (18:25, 18:25, 25:16, 25:22, 15:13) und kehrte den Negativtrend nach drei Niederlagen in Folge um. „Dieser Sieg hat der ganzen Mannschaft enorm gutgetan“, sagte Ute Busch, die etatmäßige Kapitänin, die jedoch wegen Rückenproblemen nicht spielen konnte.