Volleyball Pokalfinale in Fellbach: Hochklassige Partien, würdige Sieger – und Kritik an der Stadt

Die Volleyballerinnen der Barock Volleys MTV Ludwigsburg und die Volleyballer des TV Rottenburg haben sich in der Fellbacher Gäuäckerhalle I zu württembergischen Pokalsiegern gekürt.
Fellbach war am Samstag der Mittelpunkt des württembergischen Volleyballs: In der Gäuäckerhalle I hat der SVF das diesjährige Pokalfinale des Volleyball-Landesverbands Württemberg (VLW) ausgerichtet und dabei den rund 250 Zuschauern einen rundum gelungenen Finaltag geboten – mit zwei hochklassigen Begegnungen, spannenden Sätzen und einer festlichen Siegerehrung als würdigen Abschluss.