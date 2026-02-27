Volleyball-Pokalfinale: Allianz MTV Stuttgart wird die Arena in Mannheim vermissen

Letztmals finden die Pokalendspiele im Volleyball in Mannheim statt. Die Frauen von Allianz MTV Stuttgart treffen auf den VfB Suhl – und sehen den Umzug nach Köln als „mutigen Schritt“.
Die Pokalendspiele in Mannheim sind Teil der Stuttgarter Volleyball-Geschichte, einige Erlebnisse in der SAP-Arena werden für immer unvergessen bleiben. Dazu gehören die beiden Siege 2017 (3:2 gegen den SSC Schwerin) und 2024 (3:0 gegen den SC Potsdam), aber auch die drei Niederlagen, vor allem jene 2020 gegen den Dresdner SC – beim 2:3 vergab Allianz MTV Stuttgart fünf (!) Matchbälle. „Wir werden“, sagt Geschäftsführer Aurel Irion, „die Finaltage in Mannheim sehr vermissen.“ Einer steht allerdings noch aus.