Die Volleyballer des TSV Flacht feiern vorzeitig den Titel in der Landesliga – mittelfristiges Ziel ist die Rückkehr in die Oberliga. Der Kader wird mit eigenen Talenten verstärkt.
Jubel bei den Volleyballern des TSV Flacht: Das Team von Trainer Kai-Uwe Hollmann hat am vergangenen Wochenende vorzeitig den Aufstieg in die Verbandsliga fix gemacht. Mit einem 3:0 über den PSV Reutlingen und einem 3:1 über den VfL Pfullingen ist Flacht nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Die Blaubären profitierten am Heimspieltag vom Ausrutscher des härtesten Konkurrenten TV Rottenburg 4, der dem TSV Frommern 2:3 unterlegen war.