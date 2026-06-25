Volleyball Juniorinnen: Ein Holzgerlinger Volleyballfest mit vielen Glanzlichtern

Holzgerlingen feiert beim 40. Schönbuch Jugend-Cup ein Volleyballfest mit 114 Teams. Die Gastgeberinnen verteidigen den U20-Titel – und setzen noch ein weiteres Ausrufezeichen.

Es war ein toller Abschluss des Jubiläumsturniers, der 40. Ausgabe des Schönbuch Jugend-Cups für Volleyball-Mädchen. In den Altersklassen von der U13 bis zur U20 waren in den vier Holzgerlinger Hallen insgesamt 114 Teams am Start. Bewusst als Highlight des Turniers zeigten die ältesten Mädchen den Jüngeren, wo die Reise der U13-Jugendspielerinnen einmal hingeht. Im Finale der U20 besiegte die gastgebende SpVgg Holzgerlingen den FSV Marktoffingen in 2:0 Sätzen (25:17, 25:18) – und verteidigte damit den Titel.

Volleyballjugendturnier in Holzgerlingen – das bedeutet immer Topniveau und klasse Stimmung. Als am Samstag das große Jubiläumsturnier eröffnet wurde, war gleich eine klasse Stimmung in der Halle. Als dann die teilnehmenden Vereine wie immer an der Wäscheleine aufgereiht namentlich am Volleyballnetz hingen, Spielerinnen und Trainer auf die Gruppeneinteilungen warteten, waren alle Vorbereitungen Geschichte – und das Hier und Jetzt machte von Anfang an gute Laune.

Im Halbfinale der U20 hatte es Holzgerlingen mit dem starken Team aus Korb zu tun bekommen, das man schon von der Württembergischen Meisterschaft kannte. Nach erstem Widerstand setzte sich das Team von der Schönbuchlichtung letztlich hier klar durch – und so war neben dem Team aus Marktoffingen der zweite Endspielteilnehmer gefunden.

Bei der U20 kann die SpVgg Holzgerlingen ihren Titel verteidigen. Foto: Hartmut Heiling

Volle Ränge, tolle Stimmung, 50 lautstark anfeuernde Holzgerlinger Jugendspielerinnen unmittelbar an der Seitenlinie: Es war angerichtet, das Highlight des Turniertages. Scheinbar übermotiviert fand das Team aus Holzgerlingen schlecht in den ersten Satz, Marktoffingen spielte souverän auf, machte Punkt um Punkt, doch Holzgerlingen kam zurück – und holte den Satz noch klar mit 25:17. Die Taktik des Teams aus Holzgerlingen, aggressives Blockspiel und druckvolles, schnelles Angriffsspiel, kam dabei immer deutlicher zum Tragen, Satzsieg mit 25:18 und damit Turniersieg.

Holzgerligen gegen Marktoffingen, Bayern gegen Württemberg, lautete letztlich das Finale der U18 wie auch bei der U20. Die taktisch und spielerisch überlegenen Spielerinnen aus Holzgerlingen nutzen ihren Vorteil, machten Punkt um Punkt mit Aufschlag und Annahme – und siegten letztlich mit 2:0 Sätzen.

Bei der U14 ging der Titel an die JSG Waldgirmes/Wetzlar (Hessen); das Team aus Holzgerlingen belegt hier bei 24 teilnehmenden als bester württembergischer Vertreter Platz fünf. Neben den tollen sportlichen Leistungen zeigten die Mädchen am Samstag beim Showabend unter dem Motto „Wir können nicht nur Volleyball“, was sie sonst noch draufhaben.

Holzgerlinger Mädels als Tänzerinnen und Schauspieler, Showmaster, Comedian oder der Volleyball-Rap als Flashmob, das Programm begeisterte die Zuschauer in der Stadthalle.

Platz fünf und acht für die Gastgeberinnen

Bei der U16 siegte am Sonntag der klare Favorit vom USC Eugendorf. Mit Platz fünf unter 24 Mannschaften erreichte hier das Team aus Holzgerlingen eine gute Platzierung, auch wenn man heimlich weiter nach vorne schielte. Bei der U13 siegte wiederum Waldgirmes, Holzgerlingen wurde Achter.

Bei der Siegerehrung strahlten dann alle Mädchen, nicht nur die Sieger. Durften sie doch ihre Urkunden, Preise und Gratulationen durch ein Cheerleader-Spalier in Empfang nehmen. Nicht nur sportlich schafften die Holzgerlinger Teams mit dem Turniersieg bei U20 und der U18, der gleichzeitigen Titelverteidigung und guten Resultaten von der U13 bis zur U16, etwas ganz Besonderes. Auch organisatorisch überzeugte das Orga-Team mit allen Helfern als starker Gastgeber und Organisator.