Volleyball Juniorinnen: Ein Holzgerlinger Volleyballfest mit vielen Glanzlichtern

Holzgerlingen feiert beim 40. Schönbuch Jugend-Cup ein Volleyballfest mit 114 Teams. Die Gastgeberinnen verteidigen den U20-Titel – und setzen noch ein weiteres Ausrufezeichen.
Es war ein toller Abschluss des Jubiläumsturniers, der 40. Ausgabe des Schönbuch Jugend-Cups für Volleyball-Mädchen. In den Altersklassen von der U13 bis zur U20 waren in den vier Holzgerlinger Hallen insgesamt 114 Teams am Start. Bewusst als Highlight des Turniers zeigten die ältesten Mädchen den Jüngeren, wo die Reise der U13-Jugendspielerinnen einmal hingeht. Im Finale der U20 besiegte die gastgebende SpVgg Holzgerlingen den FSV Marktoffingen in 2:0 Sätzen (25:17, 25:18) – und verteidigte damit den Titel.