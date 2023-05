Volleyball in Stuttgart

1 Deutscher Vizemeister: Das Stuttgarter U-18-Team und sein Chef Johannes Koch (rechts) haben allen Grund zur Freude. Foto: privat

In seiner Akademie in Möhringen schult der MTV Stuttgart Nachwuchsspielerinnen für einen späteren Sprung bestenfalls in die Bundesliga. Doch ist der Weg besonders im eigenen Verein schwer. Aktuell macht eine Silbermedaille große Freude.









In einem Punkt muss der sportliche Leiter Johannes Koch nicht lang überlegen: Ja, es ist ohne Zweifel der größte Erfolg der vergangenen zehn Jahre, also seit der weibliche Volleyball-Nachwuchs des MTV Stuttgart unter dem Namen Volleyball-Akademie Stuttgart spielt. In Saarbrücken ist das eigene U-18-Juniorinnenteam vor wenigen Tagen deutscher Vizemeister geworden. Bleibt abzuwarten, ob nun die eine oder andere von mehr träumen darf, zum Beispiel einer Bundesliga-Karriere bei den Frauen. Es gibt durchaus prominente Vorbilder, für die der Talentschuppen des Vereins zum Sprungbrett geworden ist.