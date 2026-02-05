Volleyball-Europapokal: Viel Positives trotz Pokal-Aus

Allianz MTV Stuttgart zieht trotz des 2:3 gegen Galatasaray Istanbul und sieben kaputter Sitze ein positives Fazit des Europapokalabends.
Nachdem der 3:2-Sieg (23:25, 23:25, 25:21, 25:23, 15:11) von Galatasaray Istanbul in der Scharrena am Mittwochabend feststand, gab es erstmal Erinnerungsbilder: Britt Bongaerts und Eline Timmerman, beide mittlerweile beim türkischen Spitzenclub unter Vertrag, posierten mit ihren ehemaligen Teamkolleginnen Krystal Rivers, Roosa Koskelo und Maria Segura Palleres. Britt Bongaerts zollte ihrem unterlegenen Ex-Verein Respekt: „Wir wussten, dass es in Stuttgart schwierig ist, und nach dem 0:2-Satzrückstand war der Druck hoch. Aber wir sind ruhig geblieben, und am Ende hat es für uns gereicht“, meinte die Niederländerin, die 2024 das Triple mit Allianz MTV geholt hatte.