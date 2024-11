Volleyball DVV-Pokal: Die Blaubären Flacht empfangen den deutschen Meister

1 Julia Cedeno (vo.) und ihre Blaubären aus Flacht wollen den deutschen Meister aus Stuttgart im Pokal ein ganz klein wenig ärgern. Foto: Andreas Gorr

Julia Cedeno trifft mit den Blaubären des TSV Flacht im Achtelfinale des DVV-Pokals auf ihren früheren Club Allianz MTV Stuttgart – eine Ex-Mitspielerin ist noch aktiv beim deutschen Meister.











Julia Cedeno galt als großes Volleyball-Talent und schnupperte als Teenager schon früh in den Kader des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, bevor sie das Team verlies und Verletzungen eine große Karriere verhinderten. Seit 2023 spielt die 26-Jährige bei den Binder Blaubären des TSV Flacht in der Zweiten Liga Pro – nun trifft die Kapitänin im Pokal-Achtelfinale des Deutschen Volleyball-Verbandes an diesem Samstag (19 Uhr) in der Heckengäusporthalle auf ihren Ex-Club.