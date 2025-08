Volleyball: Dritte Liga: Mission Aufstieg: Coach wechselt die Seiten

Mit einem bekannten Gesicht des Stuttgarter Volleyballs an der Seitenlinie gehen die Drittliga-Männer des ASV Botnang die Mission Aufstieg an: Kim Luong kommt als neuer Trainer vom TSV Georgii Allianz. Beim Stadtrivalen coachte er zuletzt das ebenfalls drittklassige Frauenteam. Die Lücke, die er in Vaihingen hinterlässt, wird, wie inzwischen ebenfalls feststeht, mit einer vereinsinternen Lösung gefüllt: Patrick Stähle, ehemals Schwederski, ist Sportlicher Leiter und ein echtes Allianz-Urgestein. Nun zeichnet er in neuer Doppelrolle auch als Trainer verantwortlich.

Grund für das einvernehmlich beschlossene Aus von Luong bei den Allianz-Frauen war die dort mangelnde Perspektive in Richtung Höherklassigkeit. „Die Rahmenbedingungen für den Aufstieg waren nicht gegeben“, sagt Luong, der erst zu Beginn der vergangenen Saison das Traineramt übernommen hatte. Seine Überzeugung: „Wenn man es sich sportlich verdient hat, sollte man auch die Möglichkeit haben, diesen nächsten Schritt zu gehen.“ Sein Team schloss die Saison als Tabellenvierter ab, aufgrund des Rückzugs des Zweiten FT Freiburg 1844 II bestand aber die Chance auf den Sprung nach oben – auf welche die Vaihingerinnen verzichteten.

Bei Luongs neuem Verein wird hingegen aktuell an der nötigen Professionalisierung gearbeitet. Lukas Beckebans, Mannschaftskapitän und stellvertretender Abteilungsleiter beim ASV Botnang, berichtet: „Wir haben eine Teammanagerin eingestellt, außerdem gibt es ein neues Team, das sich um Social Media kümmert.“ Zudem ist es gelungen, die Summe der Sponsorengelder zu erhöhen. Das Ziel: Bei einer sportlichen Qualifikation soll dem Zweitliga-Aufstieg nichts mehr im Wege stehen. Luong unterstreicht: „Wir werden versuchen, in der kommenden Saison genau das zu schaffen.“

In Botnang ist er der Nachfolger von Marc-Oliver Mestmacher, mit dem die West-Stuttgarter die zurückliegende Saison auf dem dritten Tabellenplatz abschlossen. Mestmacher hatte sein Engagement von vornherein nur für ein Jahr gesehen. Unterstützt wird Luong von einem erfahrenen Co-Trainer: Christian Hohmann, der einst die Männer des TSV Georgii Allianz in der zweiten Liga trainierte, kommt vom Frauen-Drittliga-Team der DJK Schwäbisch Gmünd. Als „absoluten Glücksgriff“ bezeichnet Beckebans die Verpflichtung des neuen Duos: „Beide haben den Trainer-A-Schein und auch Erfahrung in höheren Ligen.“ Luong, der zuvor unter anderem als Co-Trainer des MTV Stuttgart in der zweiten Liga tätig war und selbst früher beim SV Fellbach spielte, sagt über seinen neuen Partner an der Seitenlinie: „Er ist deutlich erfahrener als ich und kann die Materie gut aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Wir ergänzen uns sehr gut.“

Derweil träumt man auch bei den Allianz-Frauen durchaus von der zweiten Liga. „Wir haben im Team beschlossen, dass wir allmählich das Grundgerüst für mehr Professionalisierung und Struktur schaffen wollen“, verrät der Neu-Coach Stähle. Langfristig sollen so mehr Zuschauer und mehr Sponsoren angelockt werden. Stähle ist seinem Verein in mehrerlei Hinsicht verbunden: Im vergangenen Jahr hat er dessen Vorstandsvorsitzende Jasmin Stähle geheiratet. Bereits im Alter von zehn Jahren spielte er für den Club an der Heßbrühlstraße, jetzt ist er als Trainer mit Perspektive eingeplant. „Mal schauen, wie das mit den Damen funktioniert, aber ich hoffe, dass es eine langfristige Lösung wird“, sagt der 35-Jährige. Seit 2008 ist er auch als Coach tätig, trainierte unter anderem die Bezirksliga-Frauen, ehe er 2018 die Rolle als Sportlicher Leiter übernahm.

Nachdem die Vaihingerinnen in der vergangenen Saison auf der Zielgeraden noch der Meistertitel aus der Hand gegeben haben, wollen sie in der anstehenden Spielzeit wieder um die Tabellenspitze mitspielen. In puncto erwähnter professioneller Strukturen sieht Patrick Stähle noch einen weiten Weg. Zunächst gelte es, das Team sportlich auf Kurs zu bringen und Kaderabgänge zu kompensieren. So bricht beispielsweise in Nadja Jäckle eine langjährige Leistungsträgerin und wichtige Säule weg. Sie will kürzertreten, aber dem Verein als Jugendtrainerin erhalten bleiben. Stähle sagt: „Wir haben damit nicht mehr die rohe Gewalt und die Höhe in unserem Spiel. Aber es ist ein Kader, der definitiv spielen kann.“

Botnanger Saisonstart ist am 27. September mit einem Heimspiel gegen die SSG Langen. Für die Allianz-Frauen beginnt die Punkterunde eine Woche später: am 4. Oktober gegen den TSV Auerbach, ebenfalls zuhause.