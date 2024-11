1 Alles im Griff: Volleyball-Nationalspielerin Annie Cesar wechselt in die USA. Foto: Imago//Dan O Connor

Annie Cesar, früher Libera beim Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, wechselt nach Omaha/Nebraska. Die USA gilt als neues Abenteuerland des Volleyballs – was für die Bundesliga eine große Gefahr ist.











Manchmal sind Chancen, die sich im Sport bieten, so attraktiv, dass man zuschlagen muss. Und langes Nachdenken gar nicht nötig ist. Annie Cesar (27) startet an diesem Freitag in ein Abenteuer, das für Kribbeln im Bauch sorgt: Die Volleyballerin fliegt in die USA – zu ihrer neuen Liebe.