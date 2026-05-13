Volleyball: Deshalb verpasst Pia Kästner die Nations League

Die Zuspielerin von Allianz MTV Stuttgart muss nach einer Operation pausieren und ist vorerst nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs. Die EM hat sie aber fest im Blick.
Wenn an diesem Mittwoch der Kader des deutschen Volleyball-Nationalteams für die Nations League bekanntgegeben wird, fehlt ein prominenter Name: Pia Kästner (27), die Zuspielerin von Allianz MTV Stuttgart, ist bei den drei einwöchigen Turnieren, die ab 3. Juni in Quebec (Kanada), Ankara (Türkei) und Belgrad (Serbien) stattfinden, nicht dabei. Auch die Finalrunde ab 22. Juli in China käme, sollte sich die deutsche Mannschaft dafür qualifizieren, zu früh für die MTV-Regisseurin. Denn Pia Kästner musste sich erneut einem medizinischen Eingriff unterziehen.