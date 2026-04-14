Volleyball: Deshalb sucht Allianz MTV Stuttgart keine neue Kim Renkema

Nach zwei Jahren ohne wichtigen Titel wird Konstantin Bitter zwar kritisiert, die Verantwortung des Trainers von Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart bleibt aber groß.
Das letzte Saisonabschlussfest, bei dem es wirklich etwas zu feiern gab, liegt genau zwei Jahre zurück. 2024 holte Allianz MTV Stuttgart das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup, war die Nummer eins im deutschen Frauen-Volleyball. Beim folgenden Treffen des Teams mit Sponsoren, Helfern und ausgewählten Fans standen auf der Bühne drei Trophäen, mit denen sich zahlreiche Gäste fotografieren ließen. Seither ist viel passiert. Weshalb es an diesem Mittwoch, wenn der Verein sich wieder in der Spardawelt versammelt, reichlich Gesprächsbedarf gibt.