Volleyball-Club Binder Blaubären Flacht: Große Lust auf die Bundesliga

1 Sportdirektor Jan Lindenmair, Außenangreiferin Leonie Büdenbender: Gelingt der Sprung in die Bundesliga? Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Volleyballerinnen der Binder Blaubären Flacht treffen im Pokal-Achtelfinale auf den großen Nachbarn und Triple-Sieger Allianz MTV Stuttgart – mit der Aussicht auf weitere Duelle in der Zukunft.











Für den Triple-Sieger Allianz MTV Stuttgart ist es eine Pflichtaufgabe, für den Volleyball-Zweitligisten Binder Blaubären Flacht das größte Spiel der Geschichte. Gut möglich, dass die ungleiche Paarung im Pokal-Achtelfinale, die an diesem Samstag um 19 Uhr vor 400 Fans in der ausverkauften Heckengäuhalle beginnt, schnell vorbei sein wird – und trotzdem nachhallt. Denn die beiden Vereine verbindet mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Was viel mit der Perspektive der Frauen-Bundesliga zu tun hat.