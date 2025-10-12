Volleyball Bundesliga: Zu großes Nervenflattern bei den Blaubären aus Flacht

Der TSV Flacht kehrt mit einer 0:3-Niederlage bei SW Erfurt von der Bundesliga-Premiere zurück. Das Team leistet sich zu viele Fehler beim Aufschlag und in der Annahme.
Die Premiere der Binder Blaubären des TSV Flacht in der Bundesliga war eine harte Lehrstunde für den Aufsteiger: Die Mannschaft um Kapitänin Frauke Neuhaus unterlag bei Schwarz-Weiß Erfurt nach nur 64 Minuten mit 0:3 (18:25, 15:25, 14:25). „Ich hätte ein bisschen mehr von meiner Mannschaft erwartet“, resümierte Cheftrainer Manuel Hartmann.