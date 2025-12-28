Volleyball-Bundesliga: Zehn Spiele, zehn Siege – warum Allianz MTV Stuttgart so dominant ist

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben auch das Topspiel der Bundesliga gegen den Schweriner SC 3:0 gewonnen. Dennoch setzt der Coach auf eine weitere Steigerung.
Es gab nicht wenige Fans im Umfeld von Allianz MTV Stuttgart, die angesichts der Voraussetzungen mit bescheidenen Erwartungen in die neue Bundesligasaison gegangen waren: Nach neun Jahren in den Play-off-Finals war das Team im April erstmals wieder im Halbfinale am Dresdner SC gescheitert, in Krystal Rivers, Roosa Koskelo und Maria Segura Palleres hatten drei Korsettstangen ihre Karrieren beendet, die den Verein zu acht Titeln geführt hatten. Sie waren Teil eines großen personellen Umbruchs mit zehn Abgängen und neun Neuzugängen.