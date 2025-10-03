Volleyball Bundesliga: Viel jugendliche Frische und ein exotischer Routinier

Die Binder Blaubären Flacht starten in ihre Premieren-Saison in der ersten Volleyball-Bundesliga. Am Donnerstagabend wurden die fünf Neuzugänge den Sponsoren vorgestellt.
Den fünften und letzten Neuzugang bekamen am Donnerstagabend selbst das Trainerteam und Manager Michael Kaiser zum ersten Mal live zu Gesicht. Erst im Laufe des Tages waren die letzten Formalitäten erledigt, sodass Elizabeth „Lizzy“ Lobzhanidze den Flug aus Tiflis nach Deutschland antreten konnte. „Sie war der letzte Baustein, der uns noch gefehlt hat – nach Mittelblockerinnen ist die gesamte Liga auf der Suche“, erklärt Michael Kaiser, der Manager der Flachter Blaubären.