Die Blaubären unterliegen den Ladies in Black aus Aachen 0:3, weil das Team lange mit Problemen kämpft, die ausgeräumt schienen. Franka van der Veer sorgt für kleinen Umschwung.
Manuel Hartmann schaute mit gemischten Gefühlen zu, als die besten Spielerinnen der Partie der Binder Blaubären TSV Flacht, Frauke Neuhaus, und der Ladies in Black Aachen, Celine Jebens, nach der Partie geehrt wurden. 0:3 (15:25, 18:25, 16:25) hatte der Erstliga-Aufsteiger in der erneut ausverkauften Heckengäusporthalle II vor 433 Zuschauern verloren.