Volleyball-Bundesligist TSV Flacht schlägt die Skurios Volleys Borken im hochklassigen letzten Heimspiel mit 3:1 – jedes der zehn Spiele in Weissach war ausverkauft.
Am Ende war es eine kollektive Hüpforgie von Spielerinnen, Funktionären und Fans des TSV Flacht in der Heckengäusporthalle: Die Binder Blaubären hatten in einem höchst spannenden und unterhaltsamen Spiel die Skurios Volleys aus Borken 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:23) besiegt und feierten damit ihren dritten Sieg im Premierenjahr in Liga eins. Die beiden Aufsteiger Flacht und Borken weisen mit jeweils zehn Punkten und 12:51 (TSV) bzw. 13:52 (Borken) Sätzen nahezu die gleiche Bilanz auf.