Volleyball Bundesliga Männer: Barock Volleys starten als GmbH in die Bundesliga

Der MTV Ludwigsburg trennt den professionellen Spielbetrieb der Barock Volleys wirtschaftlich vom Hauptverein ist aber Hauptgesellschafter.
Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg sind vorerst aus der sportlichen Landschaft der Kreisstadt verschwunden. Dafür bietet der MTV Ludwigsburg mit seiner Volleyball-Abteilung künftig Bundesligaflair. Das Männerteam der Barock Volleys startet am 21. Oktober in die Saison. Davor hat der Verein jetzt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Bundesligateams gestellt und noch vor Rundenstart eine eigenständige Barock Volleys Management GmbH gegründet.