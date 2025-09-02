Volleyball Bundesliga Männer: Barock Volleys starten als GmbH in die Bundesliga
1
Tomi Saarinen und sein Team firmieren künftig als GmbH. Foto: Baumann

Der MTV Ludwigsburg trennt den professionellen Spielbetrieb der Barock Volleys wirtschaftlich vom Hauptverein ist aber Hauptgesellschafter.

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg sind vorerst aus der sportlichen Landschaft der Kreisstadt verschwunden. Dafür bietet der MTV Ludwigsburg mit seiner Volleyball-Abteilung künftig Bundesligaflair. Das Männerteam der Barock Volleys startet am 21. Oktober in die Saison. Davor hat der Verein jetzt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Bundesligateams gestellt und noch vor Rundenstart eine eigenständige Barock Volleys Management GmbH gegründet.

 
GmbH-Geschäftsführer Michael Bonin. Foto: MTV Ludwigsburg

Der Profibetrieb wird dabei wirtschaftlich vom Hauptverein getrennt, bleibt aber formal unter MTV Ludwigsburg als Haupteigner. Michael Bonin ist der neue Geschäftsführer der GmbH und wird von einem erweiterter Managementkreis unterstützt. Dieser umfasst die Bereiche Sport, Medien/PR, Ticketing,Sponsoring/Partner sowie Hospitality. „Mit der Gründung der GmbH schaffen wir die Grundlage für professionellere Strukturen, schnellere Entscheidungen und eine wirtschaftlich stabile Zukunft des Profivolleyballs in Ludwigsburg“, sagt Bonin. Der Hauptverein bleibt gemeinnützig und Träger des Breitensports, die Haftung der GmbH beschränkt sich auf das Gesellschaftsvermögen. Der MTV-Vorsitzende Jochen Eisele betont die strategische Notwendigkeit der Ausgliederung für die Entwicklung der Barock Volleys: „Die Ausgliederung ist ein wichtiger Meilenstein. Sie schützt die Gemeinnützigkeit unseres Hauptvereins mit über 8000 Mitgliedern und ermöglicht dem Profibereich, sich eigenständig und zukunftsfähig zu entwickeln.“

 