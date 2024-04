1 Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben zum dritten Mal in Folge den deutschen Meistertitel gewonnen. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller

Die Spielerinnen des MTV Stuttgart dominieren weiter die Volleyball-Bundesliga. Das Team holt den entscheidenden dritten Sieg in der Finalserie um die Meisterschaft in Schwerin.











Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben zum dritten Mal in Folge den deutschen Meistertitel gewonnen. Im fünften Spiel der Playoff-Finalserie setzte sich das Team von Trainer Konstantin Bitter am Sonntag beim SSC Schwerin mit 3:1 (17:25, 25:20, 25:13, 25:13) durch und holte den entscheidenden dritten Sieg zum insgesamt vierten Meistertitel. Damit gelang Bitter gleich in seinem ersten Jahr in Stuttgart das Triple aus dem Gewinn der Meisterschaft, des DVV-Pokals und des Supercups. Die Schwerinerinnen verpassten hingegen ihre erste Meisterschaft seit 2018 und die 13. insgesamt.