Der Volleyball-Bundesligist hat vier besondere Anhänger im Kostüm auf der Tribüne – Michael Zsambeki hatte vor zwei Jahren die Idee für den Support in Blau.
Nein, Michael Zsambeki war nicht vollkommen betrunken, als ihm der Gedanke durch den Kopf schoss. Der Mann aus Flacht hatte vor zwei Jahren in einem Karnevals-Katalog den „Crazy Bear Overall“ entdeckt, eine Ganzkörper-Verkleidung als blauer Bär, zum erschwinglichen Preis von 37,95 Euro, was für einen Schwaben ein wichtiges Kaufkriterium darstellt. „Das ist es“, sagte der heute 49-Jährige zu seinen drei Kumpels, „das holen wir uns.“