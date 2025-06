Volleyball-Bundesliga: Ein Finne für Ludwigsburg – Barock Volleys holen Coach Hasse Mattila

Der MTV Ludwigsburg startet in der kommenden Saison erstmals in der Volleyball-Bundesliga der Männer. Nun ist auch klar, wer das Team des Aufsteigers trainieren wird.

In dieser Woche gab es schon gute Nachrichten für die Barock Volleys aus Ludwigsburg. Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat den Lizenzantrag des MTV Ludwigsburg bestätigt. Somit ist klar: Der Dritte der vergangenen Zweitligasaison kann künftig in der ersten Liga antreten. Damit konnten weitere wichtige Entscheidungen getroffen werden.

Am Freitag gab der Club bekannt, wer das Team beim Erstliga-Debüt coachen wird. Es ist einer, für den die Aufgabe in Ludwigsburg ebenso eine Premiere sein wird. Hasse Mattila kommt in die Barockstadt – und stellt sich erstmals einer Herausforderung als Trainer im Ausland.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Volleyballer des MTV Ludwigsburg Grünes Licht vom Verband – Barock Volleys endgültig erstklassig Die Volleyballer des MTV Ludwigsburg haben die Lizenz für die erste Liga erhalten. Bei den Frauen gilt Allianz MTV Stuttgart als einer von wenigen besonders stabilen Clubs.

„Hasse ist ein sehr ambitionierter Trainer und akribischer Arbeiter“, sagt Michael Dornheim über den Finnen, „ich freue mich sehr, dass er sich auf seiner ersten Auslandsstation für uns entschieden hat.“ Dornheim selbst hatte die Ludwigsburger nach oben geführt, nun fungiert der ehemalige Nationalspieler aber als Sportdirektor der Barock Volleys.

Der 34-jährige Mattila arbeitete in den vergangenen sieben Jahren als Co-Trainer des finnischen Topteams Akaa-Volley, das zuletzt Meister und Pokalsieger wurde und im vergangenen Jahr im Halbfinale des Challenge-Cups stand. Zudem betreut er die älteren Nachwuchsteams des finnischen Volleyballverbands.

Unsere Empfehlung für Sie Barock Volleys beantragen Lizenz In Ludwigsburg gibt es bald einen Volleyball-Bundesligisten Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg haben die Saison in der zweiten Liga nach einer fulminanten Serie auf Rang drei beendet – und trauen sich nun den Sprung nach oben zu.

„Meine Erwartungen an die Barock Volleys sind, dass wir hochklassiges Volleyball mit viel Energie spielen“, sagt Hasse Mattila und betont: „Ich will zusammen mit motivierten Spielern die erste Saison in der Ersten Bundesliga unvergesslich machen.“ Im August wird er sein Amt als Cheftrainer in Ludwigsburg antreten. „Nachdem ich viele Jahre Akaa-Volley vertreten und dabei geholfen habe, ihn zu einem der besten Vereine Finnlands aufzubauen, suche ich eine neue Herausforderung“, ergänzt er.