Pausen-Show mit Ballermann-Star: „Layla“ beim Volleyball – DJ Robin heizt bei den Blaubären in Flacht ein

Am Mittwoch (19.30 Uhr) empfängt Volleyball-Bundesligist Binder Blaubären TSV Flacht den VfB Suhl zum Punktspiel – und DJ Robin mischt auch in der Halle mit.
Es hat sich in der Sportwelt ja zum guten Ton entwickelt, dass in der Pause von großen Begegnungen musikalische Top-Acts die Fans unterhalten, ja sogar begeistern. Der Super Bowl, das Finale der National Football League (NFL) in Nordamerika, war dabei der Wegbereiter – Bruce Springsteen, Rihanna, Lady Gaga, Aerosmith, Michael Jackson, und und und haben dort gesungen und getanzt.