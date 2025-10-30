Volleyball Bundesliga: Die Blaubären und DJ Robin haben noch Luft nach oben

Volleyball-Bundesligist TSV Flacht unterliegt dem VfB Suhl 0:3 und Coach Manuel Hartmann moniert, nicht das ganze Potenzial abgerufen zu haben. Ähnlich ging es DJ Robin.
Die Binder Blaubären haben auch ihr drittes Match in der Bundesliga verloren: Die Volleyballerinnen des TSV Flacht unterlagen am Mittwochabend dem VfB Suhl mit 0:3 (12:25, 18:25, 19:25) und bleiben ohne Satzgewinn. „Das war eine schwierige Nummer“, sagte Cheftrainer Manuel Hartmann, „aber wir haben leider auch einige Punkte liegen gelassen.“