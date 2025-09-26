Volleyball-Bundesliga: Das sagt Geschäftsführerin Kim Renkema zum Fall Potsdam

1 Gefragte Gesprächspartnerin: Kim Renkema, die neue Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga. Foto: Baumann

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam, der schon lange in finanziellen Schwierigkeiten steckt, erhält keine Lizenz für die nächste Saison – was auch VBL-Chefin Kim Renkema bedauert.











Seit 1. Mai ist Kim Renkema Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga (VBL). Derzeit erlebt die frühere Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart in ihrem neuen Job die wohl schwierigste Phase – denn seit Donnerstagabend ist klar, dass der SC Potsdam, der sich seit Jahren in großen finanziellen Schwierigkeiten befindet, ab sofort nicht mehr Teil der Frauen-Bundesliga sein wird. Damit verliert die VBL zwar ein Team, dessen Führungsebene immer wieder für wirtschaftliche Negativschlagzeilen gesorgt hat, das aber zugleich sportlich sehr erfolgreich war und auf dem Feld viel zur Attraktivität der Liga beigetragen hat.