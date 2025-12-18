Volleyball-Bundesliga: Das neue Leben von Kim Renkema

Die Ex-Sportchefin von Allianz MTV Stuttgart ist seit 1. Mai Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga. Erste Vermarktungserfolge gab es, die Herausforderung aber bleibt groß.
Zwölf Jahre lang war die Scharrena das Wohnzimmer von Kim Renkema, zunächst als Spielerin, dann als Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart. Nun kehrte sie erstmals als Geschäftsführerin der Volleyball-Bundesliga (VBL) in die gute Stube zurück, um das Pokalhalbfinale gegen den SSC Schwerin zu beobachten. Sie hat viele alte Bekannte getroffen, Hände geschüttelt, nette Gespräche geführt. Heimelige Gefühle kamen trotzdem nicht auf. „Es war schön“, sagt Kim Renkema, „aber auch speziell.“ Weil es Erinnerungen gibt, die immer bleiben werden.