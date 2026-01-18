Volleyball Bundesliga: Blaubären schrammen ganz knapp am Punktgewinn vorbei

Bundesligist TSV Flacht gewinnt Satz eins beim USC Münster und vergibt im zweiten Durchgang zwei Satzbälle – nach 91 Minuten Spielzeit steht es 1:3 (25:21, 24:26, 18:25, 16:25).
Die Binder Blaubären des TSV Flacht haben ganz knapp ihren vierten Punkt in der Bundesliga verpasst. Beim USC Münster gab es eine 1:3-Niederlage, wobei das Team aus dem Strohgäu im zweiten Durchgang zwei Satzbälle hatte und 2:0 in Führung hätte gehen können. So bleibt der Dreier aus dem 3:1-Sieg beim ETV Hamburg die bislang einzige Ausbeute.