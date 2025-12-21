Volleyball Bundesliga: Blaubären kommen in Borken mächtig unter die Räder

„Es ist nicht so gelaufen wie geplant“, steht in englischen Worten auf den Instagram-Eintrag der Binder Blaubären aus Flacht als knappes Resumée zum Auswärts-Auftritt in Borken. Eine etwas geschönte Aussage. Mit 0:3 (19:25, 18:25. 25:27) waren die Gäste aus dem Heckengäu im Münsterland hoffnungslos untergegangen wie ein Tretboot in einem Tropensturm.

„Das war überhaupt nichts“, stöhnte Cheftrainer Manuel Hartmann, nachdem sein Team im Duell der Bundesliga-Aufsteiger erst mit Volleyball zu spielen begann, als die Partie so gut wie verloren war. „Es standen zwar sechs Spielerinnen auf dem Feld, aber irgendwie waren wir gar nicht richtig anwesend.“

Großer Frust bei allen Blaubären

Klare Worte vom Trainer, der am vergangenen Montag 39 Jahre alt geworden ist. Der Frust war groß im Lager der Blaubären am Samstagabend – denn die Volleyballerinnen den TSV Flacht und ihre rund 30 mitgereisten Anhängen hatten vor dem Anpfiff fest daran geglaubt, etwas mitzunehmen aus der Mergelsberg-Sporthalle in Form von Punkten. Nun war es aber lediglich ein großes Päckchen vollgepackt mit Enttäuschung. „Es wäre wirklich mehr drin gewesen“, klagte Hartmann, „Borken genügte nicht mehr als eine solide Leistung, um 3:0 zu gewinnen.“

Trainer Manuel Hartmann war unzufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Foto: Andreas Gorr

Dabei waren der Tross der Spielerinnen und Funktionäre bereits am Freitag angereist, um am Spieltag nicht sieben Stunden Busfahrt im Körper stecken zu haben. Doch der Samstag zog sich lange hin im Hotel ohne etwas zu tun zu haben, und Manuel Hartmann meinte: „Das war natürlich nicht ideal, aber es taugt bestimmt nicht als Ausrede.“ Vielleicht waren es die hohen Erwartungen der TSV-Frauen vor dem Duell gegen die Volleys Borken, die als Mitaufsteiger auf einem ähnlichen Leistungsniveau eingeordnet worden waren. Der zweite Bundesliga-Sieg nach dem 3:1 in Hamburg schien greifbar.

Doch die schöne Rechnung ging nicht auf, Wunsch und Wirklichkeit klafften auseinander wie sich zwei Magneten abstoßen. „Wir waren weit weg von der Leistung, die wir gegen den SSC Schwerin und beim ETV Hamburg gezeigt haben“, stellte der Chefcoach reichlich ernüchtert fest, „wir sind zweieinhalb Sätze weit unter dem geblieben, was wir können.“ Es mangelte an Kommunikation auf dem Spielfeld, häufig wurde die falschen Entscheidung getroffen, es funktionierte wenig – Hartmann hatte schon in seiner ersten Auszeit gefordert, „die Handbremse zu lösen“, der Coach versuchte mit vielen Wechseln die Trägheit aus dem Team zu verbannen, brachte Franka van der Veer im zweiten Satz, schickte Saskia Zuber als Zuspielerin und Alina Stäbler als Libera im dritten Durchgang aufs Feld.

Das mental Niederschmetterndste war: Die Gastgeberinnen mussten kein Volleyball vom Feisten aufs Parkett zaubern, um Punkt für Punkt einzusammeln. Die Blaubären fanden keine Lösungen, um den Borkener Angriff zu entschärfen und auch die zahlreichen Rochaden im eigenen Team führten lange nicht zu einer Wende. Erst im dritten Satz beim Stand von 9:16 – als das Spiel eigentlich so gut wie verloren war – fanden die Gäste aus dem Heckengäu ins Match.

Auf verlorenem Posten: Franka van der Veer (li.) und Leonie Büdenbender Foto: Andreas Gorr

Die Flachter Frauen kamen immer näher, dann führten sie 21:20 – doch sie konnten die Partie nicht mehr drehen. Einen Matchball wehrten die Blaubären ab, einen Satzball vergaben sie und mit Matchball Nummer zwei war kurz nach 20.30 Uhr in Borken die Nullnummer der Binder Blaubären amtlich – sie sind nun wieder Liga-Schlusslicht.

Am Sonntag komm der Dresdner SC

Manuel Hartmann redete Klartext, fand aber, dass das Team erst mal vom Volleyball abschalten solle – das Montagstraining wurde gestrichen, vor dem Heimspiel gegen den Dresdner SC am Sonntag (215 Uhr) steht nur eine Übungseinheit am Freitag an. „Wir sind keine Vollprofis“, begründete der 39-Jährige den vorgezogenen Weihnachtsurlaub, „es geht darum, die gute Laune zu erhalten, da muss man schon auch den Handel eingehen, ein Training ausfallen zu lassen.“ Die Pleite in Borken, das darf man aus dieser Aussage schließen, hat allen bei den Binder Blaubären einen harten mentalen Schlag versetzt.