Volleyball Bundesliga: Blaubären Flacht wollen Allianz MTV Stuttgart ein klein wenig ärgern

Aufsteiger TSV Flacht empfängt den Bundesliga-Überflieger Stuttgart – eine reelle Siegchance besteht nicht, TSV-Coach Manuel Hartmann hat andere Kriterien im Blick.
Am Montag nach dem 3:1-Erfolg über den VC Wiesbaden durften sich die Volleyballerinnen der Binder Blaubären TSV Flacht erholen, Manuel Hartmann hatte trainingsfrei gegeben. Am Dienstag stand die erste Wocheneinheit an, und der Chefcoach war begeistert. „Das war eines der besten Trainings, die ich hier erlebt habe“, sagte er, „die Mannschaft hat voll durchgezogen – und sie ist weiter hungrig auf Erfolg.“