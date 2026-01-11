Volleyball-Bundesliga: Blaubären Flacht sind enttäuscht über die eigene Leistung

Die Volleyballerinnen des TSV Flacht unterliegen im ersten Rückrundenspiel der Bundesliga Schwarz-Weiß Erfurt glatt mit 0:3. Trainer Manuel Hartmann stört sich an Fehlern.
Die Enttäuschung in der Heckengäuhalle war bei Spielerinnen und Verantwortlichen fast mit Händen zu greifen. „Die Niederlage ist hart“, sagte Außenangreiferin Hanne Binkau, die zur wertvollsten Spielerin der Blaubären gewählt worden war, die klare 0:3(14:25, 19:25, 13:25)-Heimpleite nach knapp einer Stunde Spielzeit gegen Schwarz-Weiß Erfurt. Und auch Trainer Manuel Hartmann knurrte. „Ich bin nicht besonders zufrieden, gegen ein Team wie Erfurt können wir uns besser präsentieren“, meinte er.