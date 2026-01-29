Volleyball Bundesliga: Blaubären Flacht auf dem Weg zu einem Team aus Profis

Die Spielerinnen von Volleyball-Bundesligist TSV Flacht sind keine Profis – doch das soll sich laut Business-Plan in den kommenden Jahren massiv verändern.
Die schaurige Partie beim VfB Suhl, wo die Binder Blaubären in nur 54 Spielminuten mit 0:3 abgefertigt und nach Hause geschickt wurden, hat Manuel Hartmann nach einem intensiven Videostudium mit dem Team aufarbeitet. „Wir sind schüchtern, ängstlich, nervös und sehr eingeschränkt aufgetreten“, sagt der Coach, „häufig gibt es einen Einbruch nach einer starken Leistung – woher das rührt, kann ich nicht exakt benennen.“