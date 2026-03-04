Wer wird der beste Erstliga-Neuling: Zum letzten Heimspiel der Saison empfangen die Bundesliga-Volleyballerinnen des TSV Flacht Mitaufsteiger Skurios Volleys Borken.
Es könnte an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der Heckengäusporthalle zum inoffiziellen Finale der Bundesliga-Aufsteiger kommen: Die Binder Blaubären TSV Flacht empfangen die Skurios Volleys aus Borken – und sollte Borken nicht die Heimpartie am Mittwochabend gegen SW Erfurt gewinnen (Spiel bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), haben beide Mannschaften sieben Punkte auf ihrem Konto. Ergo: Der Sieger der Begegnung in der Bärenhöhle ist der beste der drei Aufsteiger.