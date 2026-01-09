Binder Blaubären TSV Flacht: Blaubären-Coach Manuel Hartmann sieht die kleine Chance gegen Erfurt

Die Binder Blaubären des TSV Flacht starten am Samstag in der Heckengäusporthalle II in die Rückrunde. Manuel Hartmann sieht eine kleine Chance, unter zwei Bedingungen.
Als Trainer der Blaubären des TSV Flacht hat sich Manuel Hartmann in den vergangenen Monaten auf viele Neuerungen einstellen und lernen müssen, diese zu managen. Damit nicht genug: Über Silvester hat sich der Volleyball-Pädagoge nochmals an etwas Neuem probiert. „Ich war zum ersten Mal in meinem Leben Ski fahren“, erzählt der 38-Jährige, um sogleich schmunzelnd hinterherzusetzen: „Ich bin mir noch nicht sicher, ob das meine Sportart wird.“